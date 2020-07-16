Москва, 16 июля. Известная телеведущая Эвелина Хромченко удивила фанатов новым имиджем. Журналистку привыкли видеть в массивных очках с темной оправой и короткой стрижкой, однако на опубликованном в Instagram Stories фото она предстала в совершенно ином образе.

Хромченко регулярно общается с поклонниками посредством рубрики «вопрос-ответ» в Instagram. Во время очередной такой «беседы» ведущей программы «Модный приговор» поступил запрос показать себя без очков.

«Да, пожалуйста. Вот для Allure снимали. На волосах — экстеншены», — написала она.

На опубликованном в социальной сети снимке Хромченко предстала с длинными нарощенными волосами и ярким макияжем. Из-за этого сочетания 49-летняя телеведущая словно бы мгновенно помолодела.

Напомним, что имидж Хромченко не менялся на протяжении многих лет. В январе 1998 года она возглавила русское издание журнала о моде L’Officiel, посвятила этому делу 13 лет. А в 2007 году заняла кресло ведущей шоу «Модный приговор». На телевидении Хромченко появилась со светлым каре и массивными очками и с тех пор не изменяла этому образу.

Ранее актриса и телеведущая Екатерина Варнава заинтриговала фанатов фотографией в новом образе. Перед камерой она предстала с короткой стрижкой и темным цветом волос.