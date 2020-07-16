Росгидромет назвал регионы с чистыми реками

Москва, 16 июля. Некоторые реки в Адыгее, Краснодарском крае, Алании, Волгоградской области, Крыму, на Алтае, в Хакасии, Иркутской и Кемеровской областях можно признать относительно чистыми. Об этом говорится в обзоре Росгидромета о состоянии и загрязнении окружающей среды в России.

«Удовлетворительным качеством воды характеризуется большинство водных объектов Республики Адыгея, Краснодарского края и Волгоградской области, хорошим качеством оцениваются водотоки и водоемы Республики Крым, где 23,1% створов — «условно чистые», а 30,8% — «слабо загрязненные», — сообщают в службе.

Как «условно чистые» или «слабо загрязненные» оценивают поверхностные воды на территориях Алтая (66%) и Хакасии (25%), а также Иркутской (84%) и Кемеровской (18%) областей.

В некоторых регионах качество воды варьируется в широких диапазонах. Например, в Северной Осетии-Алании встречаются «условно чистые» (47,1%), «слабо загрязненные» (17,7%), «загрязненные» (11,8%) и «грязные» воды (23,5%). В Ставропольском крае — воды от «слабо загрязненных» (27,8%) до «экстремально грязных» (5,5%).

Наиболее высоким уровнем загрязненности поверхностных вод отличается Уральский федеральный округ. В Центральном федеральном округе напряженная экологическая ситуация сохраняется на водных объектах Владимирской, Московской, Рязанской и Тульской областей. Вода там оценивается как «грязная».

В Северо-Западном федеральном округе в многолетнем плане большинство водных объектов характеризуются «загрязненными», а в Южном федеральном округе водные объекты Астраханской и Ростовской областей (90,9 и 79,7% соответственно) «грязные». На территории Приволжского федерального округа вода в большинстве случаев «загрязненная».

Ранее в Роспотребнадзоре констатировали, что ни один из водоемов Свердловской области, которые жители региона используют для купания, фактически для этого не пригоден, сообщает «ФедералПресс». По данным исследований, из всех проб 134 не прошли по санитарно-химическим показателям, 82 — по микробиологическим показателям и 4 — по паразитологическим.

Ведущий консультант по лабораторной медицине CMD-центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев рассказал телеканалу «МИР 24», что купание в запрещенных местах может привести к заражению букетом инфекций. По его словам, простое нахождение в воде чревато в том числе «зудом купальщика» — утиным церкариозом.