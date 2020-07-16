На съемках клипа в Бурятии произошло массовое заражение коронавирусом

Улан-Удэ, 16 июля. Массовое заражение коронавирусом произошло в Республике Бурятия на съемках клипа. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Как уточнили специалисты, тестирование подтвердило инфицирование восьми человек. После того, как у одного из участников выявили опасную инфекцию, был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. На данный момент эксперты смогли установить круг лиц, с которым общался человек. Они взяли у них анализы и поставили под дальнейшее наблюдение.

«При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на коронавирус», — уточнили в агентстве.

Как пишет ТАСС, всего в съемках, организованных одним из бурятских режиссеров, приняли участие 18 человек.

Ранее ученые обнаружили опасную группу антител в плазме крови людей, которые переболели тяжелой формой коронавируса. Изучением данного вопроса занимались молекулярные биологи из Амстердамского университета.

Исследователи изучали антитела, образовавшиеся в крови пациентов после заражения опасной инфекцией. Это позволило ученым разобраться в том, почему в организме тяжело больных происходят сбои в работе иммунитета, а также проявляется обратная реакция, в результате которой начинается воспаление.