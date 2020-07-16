Владивосток, 16 июля. Предприниматели Дальнего Востока и Арктики могут получить до 53 тысяч рублей на продвижение бизнеса в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Средства на продвижение выдаются в рамках проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн». Чтобы перевести бизнес в онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте «Развивай.рф» и создать страницу в социальной сети «Вконтакте». До 53 тысяч рублей предприниматель может получить именно на продвижение этой страницы.

Также участники проекта получат возможность создать интернет-магазин на специальной онлайн-площадке. Кроме того, предпринимателям предоставят инструкцию по переводу бизнеса в онлайн и раскроют технологии интернет-продаж, а также расскажут о мерах господдержки.

«Бизнесу нужно помогать. Без развития экономики невозможно развитие социальной сферы», — подчеркнул полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн» совместно реализуют ФРДВ, ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. На программу было выделено 233 миллиона рублей.

«Уверены, что новая платформа станет удобным и простым решением для перевода самого разного бизнеса в онлайн», — подчеркнул гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила, что предприниматели малого и среднего бизнеса могут получить субсидию в размере от 15 тысяч рублей.