Роскачество оценило овсяное печенье

Москва, 16 июля. Специалисты Роскачества оценили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям и пришли к выводу, что продукция безопасна. Об этом сообщается на сайте экспертной организации.

Все исследованные образцы произведены в России — в Воронежской, Калужской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Смоленской и Ульяновской областях, а также в Астрахани, Липецке и Ярославле.

«Вся исследованная продукция безопасна. Содержание тяжелых металлов и радионуклидов — в рамках допустимых уровней», — говорится в сообщении.

Продукция всех брендов, среди которых «Посиделкино», «Яшкино», «Каждый день», «Хлебный спас», «Любятово» и «Полет», соответствовала обязательным требованиям российского законодательства. Тяжелых металлов в печенье не обнаружено, массовая доля сахара в нем соответствует требованиям ГОСТа.

Вместе с тем исследование показало, что не все образцы отвечали опережающим требованиям стандарта Роскачества. В частности, было обнаружено высокое содержание акриламида в продукции семи торговых марок, кислотного числа жира в печенье двух брендов, а также повышенное количество соли в 14 образцах.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать вкусную колбасу в жару, пишет «ФедералПресс». Эксперты пояснили, на что нужно обращать при выборе этого товара, и напомнили, какие ведомства отвечают за его безопасность.

Также в организации сообщили, как превратить окрошку в диетическое блюдо. По словам специалистов, для этого достаточно заменить в привычном летнем блюде всего один ингредиент, передает «МИР 24».