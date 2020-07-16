Новое обновление от Microsoft устранит уязвимости в Windows 10

Редмонд, 16 июля. Microsoft выпустила плановое накопительное обновление для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. Подробности о пакете представлены на официальном сайте американской компании.

Выпущенный Microsoft пакет призван устранить уязвимости, выявленные в Windows 10 и приложениях, которые поставляются вместе с операционной системой.

Основные проблемы три — связанные с принтерами, принудительными внезапными перезагрузками, а также с некорректной работой приложения OneDrive. Некоторые пользователи не могли с помощью этого приложения загружать в облачное пространство новые файлы или открывать ранее синхронизированные.

Новое накопительное обновление уже доступно в Центре обновлений Windows.

Роскачество ранее призвало пользователей не пренебрегать обновлением программного обеспечения на устройствах. Специалисты объяснили, что разработчики таким образом добавляют не только новую функциональность, но и повышают уровень безопасности гаджета. Отказ от обновления, помимо прочего, может сделать систему более уязвимой для различных вирусов.