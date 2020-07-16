Родившимся после октября 1956 года пенсионерам дадут новую льготу

Москва, 16 июля. Российские пенсионеры смогут получить новую льготу, касающуюся проезда в общественном транспорте. Отмечается, что дополнительную помощь смогут получить пожилые граждане, проживающие за рубежом.

Как объяснили специалисты, речь идет о тех россиянах, которые живут в столице Латвии, Риге. По данным издания Primpress, временная администрация Рижской думы 15 июля приняла решение, в нем говорится, что граждане, которые проживают в латвийской столице, смогут получать льготы на транспорт на тех же условиях, что и местные пожилые граждане.

Как объяснили эксперты, в Латвии пенсионный возраст начинается с 63 лет, а значит, получить льготу россияне смогут именно с этого момента. Новая льгота положена пенсионерам, родившимся после октября 1956 года.

Как ранее подчеркнули в Пенсионном фонде России, многие услуги перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. В частности, это касается получения пенсий по доверенности. С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Таким образом, им положена индексация страховой части пенсии.

В Пенсионном фонде также уточнили, что перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ожидается, что прибавку оценят 29,6 тысячи россиян.

В июле 2020 года вдвое вырастет фиксированная часть пенсии по старости у жителей России, которым в июне исполнилось 80 лет. Кроме того, фиксированная выплата удвоится у людей, получивших первую группу инвалидности.