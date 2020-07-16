Психолог объяснила, как отличить харассмент от флирта

Москва, 16 июля. Психолог Алена Никольская рассказала, как отличить харассмент и домогательства от обыкновенного флирта и хамства. По словам специалиста, у данного явления есть конкретные критерии, о которых не стоит забывать.

По данным психолога, около 75% всех женщин и около 20% мужчин в тот или иной момент жизни сталкивались с психологическим или физическим насилием. Никольская подчеркивает, что по статистике от харассмента страдает каждая седьмая или восьмая женщина. При этом основным критерием домогательства являются эмоции, которые вызывают действия, совершаемые в ваш адрес, поясняет психолог.

«В первую очередь, если вам неприятны слова, действия, прикосновения, какие-то оскорбления в ваш адрес, если вы хотите это прекратить, остановить и избавиться от этого, то, скорее всего, это именно харассмент», — пояснила Никольская в интервью Пятому каналу.

Специалист считает, что такое давление может повлиять на чувство собственного достоинства у человека. Кроме того, падение самооценки может вызвать депрессию, уныние, апатию. Тяжелые случаи могут привести к суициду.

Напомним, ранее американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы из-за сексуального домогательства. Скандал разразился в 2017 году. О харассменте позже рассказали Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли. Сам Вайнштейн отрицал обвинения.