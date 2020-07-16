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Названы причины ошибок тестов на коронавирус

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Названы причины ошибок тестов на коронавирус

Москва, 16 июля. Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса. Об этом рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, сложности у специалистов могут возникнуть при определении того, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой организма. Как пишет РБК, тесты могут выбрать неудачный антиген.

«Они могут заметить остаточные следы других вирусов», — подчеркнула эксперт.

Попович уточнила, что российские тесты на коронавирус обладают погрешностью в 4%. При этом, если человек имеет симптомы заболевания, лучше несколько раз сдать анализ.

Напомним, отечественный медицинский препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией «Коронавир» направлен заводом «Р-Фарм» в российские больницы. На данный момент в оборот поступили 7 374 упаковки промаркированного препарата, сообщает производитель.

«Коронавир» является третьим российским препаратом для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Он получил одобрение от Минздрава РФ 8 июля. Данный препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, которая участвует в производстве вируса. На данный момент лекарство может применяться исключительно в условиях стационара.

Оно противопоказано беременным, кормящим, а также женщинам, готовящимся к беременности. Кроме того, «Коронавир» нельзя принимать пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью. Он также противопоказан лицам младше 18 лет.

Названы причины ошибок тестов на коронавирус

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Источник: РБК
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