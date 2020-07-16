Шумных соседей могут начать штрафовать в России

Москва, 16 июля. Государственная дума осенью рассмотрит законопроект, дополняющий Жилищный кодекс России отдельной статьей, касающейся шумных соседей. Как уточнила один из авторов инициативы депутат Ольга Павлова, законопроект распространяется на любые многоквартирные дома.

«А коммунальные квартиры — это специализированный жилищный фонд, также многоквартирный. Следовательно, на них условия законопроекта будут также распространяться», — объяснила она.

По мнению Павловой, особенно актуальна проблема шумных соседей для Москвы. По словам парламентария, несколько сложнее будет разобраться с соседом, если коммуналка жильцам была предоставлена, например, организацией.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, какое наказание могут ввести для злостных нарушителей тишины и других правил поведения в многоквартирном доме.

Как уточнил политик, осенью Государственная дума рассмотрит законопроект, дополняющий Жилищный кодекс. В нормативный акт может быть внесена отдельная статья об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и другие правила. Кроме того, собственников хотят обязать строго соблюдать режим тишины ночью. Как пишет «Парламентская газета», Выборный, который является одним из авторов документа, подчеркнул, что наказанием за нарушение режима тишины ночью может быть штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

Напомним, России на федеральном уровне могут ввести штраф за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23.00 до 07.00. С таким законопроектом выступила группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой.