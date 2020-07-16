Учителя назвали критерии плохого и хорошого педагога

Москва, 16 июля. Сотрудники онлайн-школы Skysmart провели опрос российских учителей о том, какими качествами должен обладать хороший и плохой педагог. Результат показал, что самым плохим учителем является тот, который безответственно и безразлично относится к своему предмету.

За данный критерий худшего педагога проголосовали 20% респондентов. Еще 16% высказали мнение, что плохой учитель выйдет из ленивого человека, который не хочет развиваться. Также положительных очков в данной профессии не прибавляет незнание предмета, формализм и нелюбовь к детям.

Что до хорошего учителя, то он должен быть компетентен и знать свой предмет. На втором месте среди качеств профессионала — любовь и уважение к учащимся, а также а также талант и мобильность.

Меньше всего респондентов, 8% опрошенных, заявили, что хороший учитель должен быть доброжелательным и с чувством юмора, сообщает RT.

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