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Диетолог раскрыла секрет, как без вреда есть чипсы

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Диетолог раскрыла секрет, как без вреда есть чипсы

Москва, 16 июля. При правильном употреблении чипсы могут быть не вреднее, чем некоторые фрукты. Соответствующее заявление сделал специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.

Как поясняет диетолог, чаще всего чипсы воспринимаются как вредная пища из-за соли и высокой калорийности. В действительности данный перекус стоит избегать людям с гипертонией, атеросклерозом и ожирением.

«Но нужно понимать, что и многие продукты из условно полезных вредны людям с этими заболеваниями. Здесь такая тонкая грань, что ее никто и никогда не выставит. Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — сказал Алименко в эфире радио Sputnik.

Он также посоветовал обращать внимание на то, в каких объемах употребляются чипсы. Дело в том, что маленькие порции способны компенсировать вредность продукта.

Напомним, ранее немецкие диетологи рассказали, в каких продуктах, кроме куриного филе, молочной продукции и орехах содержится много белка. Так, самым богатым в этом вопросе продуктом названы соевые хлопья. Это отличная альтернатива овсянке, ведь в них мало углеводов, а белка на 100 граммов блюда — порядка 50% (40 грамм). 

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