Умер оператор легендарного фильма «Бриллиантовая рука»

Москва, 16 июля. Кинооператор-постановщик Игорь Черных, снявший легендарные фильмы «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву», ушел из жизни. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Отмечается, что Игорь Черных был награжден званием Заслуженного деятеля искусства РСФСР, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После окончания операторского факультета ВГИК он работал оператором-постановщиком киностудии «Мосфильм».

«Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой. Фильм «Битва за Москву» он снимал стабилизирующей камерой весом 35 кг. Рассказывал нам, как с этой, прикрепленной к нему на бедра камерой, он бегал по всему полю, где снимались эпизоды сражений», — вспоминают коллеги оператора.

Игорь Черных за всю карьеру снял более 20 различных кинокартин. Например, «Великий полководец Георгий Жуков», «Большая дорога», «Особо важное задание». Он работал с такими режиссерами, как Юрий Озеров, Леонид Гайдай, Евгений Матвеев.