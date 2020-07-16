«Красивые» автономера будут продавать на аукционе и передавать по наследству

Москва, 16 июля. С 2022 года российские автомобилисты смогут резервировать, приобретать и передавать по наследству «красивые» номера, в которых повторяются цифры и буквы. На данный момент проект поправок в закон прошел антикоррупционную экспертизу.

В результате в закон были внесены некоторые изменения. Кроме автомобильных номеров через два года можно будет приобрести «красивый» номер для мотоцикла. Однако главным нововведениям стало то, что номер можно будет передавать по наследству.

Ранее предлагалось, что при любой смене номера собственник автомобиля будет должен заплатить пошлину. Однако в таком случае возникала неурядица. Например, в семье умирал владелец автомобиля с «блатным» номером. Его сын вступал в наследство, однако для получения номера ему бы потребовалось вновь заплатить пошлину, которую уж ранее платит его отец. После антикоррупционной экспертизы было решено отказаться от этого. В результате «красивый» номер будет передаваться в наследство с автомобилем.

Однако в том случае, если автовладелец продает машину, но номер желает оставить за собой, ему придется заплатить пошлину. Если же новый собственник авто захочет его оставить себе, ему придется также заплатить. Если же они оба отказывают от знака, то он идет на торги. Машина же получит новый, из общедоступных, пишет «Российская газета».

Также стал известен размер госпошлины. За одинаковые цифры и буквы придется отдать не более 600 тысяч рублей. Если же в номере повторяется лишь буквы, то 200 тысяч. Также можно будет зарезервировать номер. Это обойдется в 5 тысяч рублей.