Нейробиологи сосчитали мысли в голове человека

Москва, 16 июля. Канадские исследователи Джули Ценг и Джордан Поппенк разработали метод, позволяющий отследить на карте мозговой активности окончание одной мысли и начало другой.

Результаты их исследований были опубликованы в журнале Nature Communications. При помощи визуализации нейронной активности ученые выяснили, что существуют определенные шаблоны, возникающие в мозге каждый раз, когда происходит переход между различными мыслями. Несмотря на то, что специалистам удалось расшифровать некоторые паттерны, идентифицировать и выделить каждую отдельную мысль до сих пор не удавалось.

Для этого Ценг и Поппенк изучили «систему пунктуации» мозга, выделив шаблоны, соответствующие переходам от одной мысли к другой. Согласно их концепции, возникновение такого шаблона может свидетельствовать как о последовательной смене мыслей, так и о внезапно случающихся «озарениях».

Подсчитав количество переходов между мыслями, ученые выяснили, что в день в голове среднестатистического здорового человека, который спит около восьми часов в сутки, возникает более шести тысяч мыслей. Теперь исследователи пытаются понять, как этот показатель изменяется в течение человеческой жизни, а также как меняется «пунктуация» мыслительного процесса при различных психических заболеваниях.

Ценг и Поппенк ожидают, что дальнейшие исследования в этом направлении помогут найти новые способы лечения болезней в психиатрии, а также разрабатывать «интересные и полезные» способы оптимизировать процесс мышления и сделать его более эффективным.