Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке телефона с рук

Москва, 16 июля. При покупке поддержанного мобильного телефона в первую очередь стоит обратить внимание на ассортимент, который предлагают комиссионные магазины. В таком случае клиент может получить своеобразную гарантию, поскольку все устройства проверяются перед продажей. Об этом рассказал технический эксперт организации АНО Центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.

В противном случае, при покупке с рук велика вероятность того, что телефон может оказаться ворованным и вскоре заблокируется или окажется с неисправностью, которая даст о себе знать с течением времени.

Во время выбора необходимо обращать внимание на устройства, которые не ремонтировались. Дело в том, что вмешательство в работу телефона может обернутся поломками в будущем.

«Нужно осмотреть телефон и убедиться, что все части корпуса плотно и ровно прилегали друг к другу, нигде не торчат части клея или герметика. Любое подозрение на то, что телефон ремонтировался – серьезный повод для отказа от покупки», — цитирует Симонова агентство экономической информации «Прайм».

Кроме того эксперт советует сверить номера IMEI, которые написаны на коробке от устройства и выбиты на корпусе устройства. Они должны совпадать. Также предлагается установить в телефон SIM-карту и совершить несколько тестовых звонков. Далее стоит проверить камеру, записать видео и звук, а также проверить, как экран отражает черные, белые, красные, синие и зеленые цвета.

Напомним, Госдума РФ направила в правительство законопроект, который даст правоохранительным органам право без решения суда прослушивать звонки и получать детализацию с SIM-карт, не привязанных к реальным абонентам. Об этом пишет издание «Известия».