Анита Цой рассказала, как она переболела коронавирусом

Москва, 16 июля. Певица Анита Цой в своем Instagram-аккаунте рассказала подписчикам, как она переболела коронавирусной инфекцией. 10-минутный ролик артистка опубликовала сразу после выписки из медучреждения.

Первым делом певица поблагодарила врачей из 52-й городской больницы, где она проходила лечение. По словам Цой, фактически заражение произошло примерно 11-12 июня. Далее прошел инкубационный период в две недели, после которого женщина почувствовала первые признаки заболевания. Аниту Цой госпитализировали 25 июня.

Она сразу была доставлена в реанимацию со средне-тяжелой формой COVID-19. У артистки было поражено 52% легких. По ее словам, ей казалось, что вирус ее испытывает и «бомбит по полной программе со всех сторон».

«Он поднимает еще выше и выше температуру, и первое, что мне было жутко неприятно — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала <...>. Мне кажется, что если бы не подоспела медицинская помощь и меня не положили бы в больницу, то я просто бы сдохла», — сказала Анита Цой.

Исполнительница отметила, что не знает, каким образом она заразилась коронавирусом. По словам певицы, она соблюдала все меры предосторожности.

Напомним, ранее пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи о ее заражении коронавирусом нового типа. Поводом стало видео, которое артистка сделала из палаты больницы. Подозрение у фанатов вызвало то, что исполнительница на кадрах вовсе не казалась больной.