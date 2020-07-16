Пушков обвинил Горбачева в «геополитической капитуляции»

Москва, 16 июля. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил бывшего президента СССР Михаила Горбачева в «геополитической капитуляции».

В своем Telegram-канале сенатор прокомментировал слова официального представителя правительства Германии Штеффана Зайберта, который рассказал, как 15 июня 1990 года в ходе встречи с руководством ФРГ Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в НАТО.

Пушков напомнил, что президент СССР распорядился также вывести из восточной Германии советские войска, которые находились там с 1945 года на законных основаниях. Сенатор высказал мнение, что немецкие власти ждали от Горбачева встречных условий, которых Москва так и не выдвинула.

«Горбачев мог, как минимум, выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», — написал Пушков.

Сенатор добавил, что 15 октября 1990 года, вскоре после того, как Германия получила согласие на членство в НАТО, Горбачев получил «вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Горбачев якобы был готов провести переговоры с Финляндией о передаче в ее состав Карелии. Со слов финского дипломата Юкки Сеппинена, с такой инициативой выступило «либеральное большинство» руководства КПСС, но переговоры не состоялись из-за позиции действующего на тот момент президента Финляндии Мауно Койвисто.