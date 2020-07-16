Россия может увести вьетнамский порт из-под носа у США, считают в Китае

Москва, 16 июля. Китайское издание Sohu прогнозирует «жесткую конкуренцию» между Россией и США из-за порта Камрань во Вьетнаме.

Как пишут аналитики из КНР, особенность бухты Камрань состоит в том, что ее можно использовать в качестве базы для кораблей любого типа. Со стороны суши гавань защищена высокими горами. Во время войны во Вьетнаме порт находился под контролем американских войск, затем его арендовал Советский Союз. Эксперты считают, что в ближайшее время здесь снова сойдутся интересы Москвы и Вашингтона.

«Камрань является своеобразным стратегическим перевалом между Тихим и Индийским океаном. Она позволяет контролировать морское сообщение в регионе», — отмечает издание.

Несколько лет назад США предприняли попытку арендовать Камрань у Вьетнама, но Ханой ответил отказом, заявив, что не намерен предоставлять свою территорию для размещения американских войск. По данным Sohu, Россия тоже проявляет интерес к стратегически важному порту.

«Россия планирует усилить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и активно интересуется дальнейшей судьбой базы Камрань», — отмечают авторы.

Издание напоминает, что Россия неоднократно предоставляла Вьетнаму крупные кредиты, а вьетнамская армия является одним из важнейших покупателей российского вооружения, что сильно повышает шансы Москвы в борьбе за обладание Камранью, если переговоры об этом с Ханоем действительно начнутся.

Ранее «Известия» сообщили, что Вьетнам, наравне с Турцией и Индией, может стать центром роста спроса на поставки российского угля.