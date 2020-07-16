Что необходимо знать о пенсии

Москва, 16 июля. Согласно последним данным, в России около 40 млн человек получают страховую пенсию по старости. Однако мало кто из граждан знаком с правилами индексации и льготами предпенсионного возраста.

Виды пенсий

Всего в России выделяют три основных вида пенсии. Это страховая по старости, пенсия по гособеспечению и накопительная пенсия. Первый тип выплат назначается для тех, кто достиг необходимого возраста, заработал при этом минимальный стаж и число индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также к данному типу пенсий можно отнести выплаты по инвалидности и потере кормильца. Они назначаются вне перечисленных критериев.

Пенсия по государственному обеспечению положена госслужащим, космонавтам, инвалидам детства. Примечательно, что назначается она на пять лет позже стандартного пенсионного возраста. Ее также могут получать те, кто не смог накопить необходимое количество стажа или пенсионных коэффициентов.

Накопительную пенсию же получают не все россияне. Соответствующие начисления были приостановлены с 2014 года. Однако если у гражданина на счете остались накопленные средства, они продолжают инвестироваться и приносить доход. При выходе на пенсию из этих денег будет выплачиваться дополнительная пенсия.

Как увеличить выплаты или выйти на заслуженный отдых досрочно

В законе существует около 30 категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. Чаще всего это люди, работающие в тяжелых условиях, а также многодетные матери и работники с большим стажем.

Что до увеличения пенсионных выплат, то это возможно, если не обращаться за ними после достижения необходимого возраста. В таком случае гражданин может заработать повышенный коэффициент от 40%.

Как работает индексация

Все виды пенсий в России индексируются, то есть повышаются, один раз в год. Так индексация страховых пенсий происходит с 1 января. Повышение идет в зависимости от величины инфляции, однако в настоящее время это происходит опережающими темпами. То есть при значении инфляции в 3% пенсии повышаются сразу на 6,6%. В результате к 2024 году размер средней пенсии должен повысится до 20 тысяч рублей.

Социальные пенсии индексируются с 1 апреля. В этом году они выросли на 6,1%. Об этом сообщает KP.ru.

Льготы для предпенсионеров

Граждане, у которых осталось всего несколько лет до выхода на заслуженный отдых, имеют право на получение ряда федеральных и региональных льгот. В частности, они могут быть освобождены имущественного и земельного налога.

Также им предоставляется возможность бесплатного профессионального переобучения, ежегодная бесплатная диспансеризация, гарантия трудовой занятости. Со стороны региональных властей — бесплатные лекарства, проезд на общественном транспорте, скидки на ЖКХ.