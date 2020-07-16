Галкин похвастался урожаем с огорода Пугачевой

Москва, 16 июля. Шоумен Максим Галкин похвастался урожаем перцев и кабачков с огорода своей супруги, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Звездная чета с двумя детьми продолжает оставаться на самоизоляции в своем загородном особняке, периодически докладывая поклонникам в соцсетях о подробностях семейной жизни. На этот раз Галкин опубликовал в сторис видео, в котором рассказал об урожае с огорода супруги.

«Народ, смотрите, это все из нашей теплицы. Посмотрите, перец, цукини, кабачки. Вот у нас че!» — сообщил шоумен.

Он похвастался и оладьями, которые приготовили из выращенных на приусадебном участке кабачков. Подписчики задались вопросом, стояла ли у плиты его супруга, но ответа не последовало.

Ранее Галкин опубликовал в своем Instagram фотографии цветущих роз, пышно украшающих клумбы у «семейного замка».

«В прошлом году мои внимательные фолловеры заприметили на наших розах тлю. В этот раз тля была изведена заблаговременно. Если кто заметит на листочках белые разводы, это от полива», — прокомментировал он серию из десяти ярких фото.

«Миллион алых роз», — добавила в комментариях guzel_tgh.