Кому из пенсионеров в июле зачислят пенсию автоматически

Москва, 16 июля. В связи с эпидемиологической ситуацией новые выплаты и денежные пособия россияне будут получать в этом месяце в автоматическом режиме. Упрощенный порядок начисления и получения пенсий вводится для того, чтобы пожилые граждане не посещали отделения ПФР без острой надобности.

В июле в автоматическом режиме будут переведены страховые пенсии по старости, которые назначаются по данным от работодателей. Вследствие этого гражданину не надо будет присутствовать для оформления соответствующей выплаты.

Пенсионерам также не надо будет приходить в отделение для получение выплат по доверенности. Стоит отметить, что соответствующий документ должен продлеваться ежегодно, тем не менее в этом году доверенности, истекающие до конца июля, будут продлены автоматически.

От посещения отделения ПФР также будут «освобождены» граждане, получающие деньги за потерю кормильца и пособие по безработице. Также будут продлены льготы для детей до трех лет, сообщает издание PrimPress.

Напомним, медицинские работники, борющиеся с COVID-19, могут получить право досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщают представители партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса. Предложение ЕР нашло поддержку в профильном комитете Госдумы по труду, а также других фракциях.