Аршавин заявил о нежелании видеться с первой женой

Москва, 16 июля. Футболист Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену Юлию Барановскую.

По его словам, он не поддерживает с Барановской никаких отношений. Пара рассталась в 2013 году после десяти лет совместной жизни, и до последнего времени Аршавин не виделся с тремя детьми от первого брака. Кроме того, в течение полутора лет он не виделся и с младшей дочкой от второй супруги — Алисы Казьминой.

«Никаких договоренностей нет. Свою первую жену Юлю я видел один раз за семь лет, и то случайно. Предпочел бы ее не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу. Я часто бываю в Москве, где они живут», — рассказал футболист.

Аршавин признался, что прошел «все уровни» воспитания маленьких детей и не имеет проблем в общении с ними.

«Время памперсов прошел со всеми тремя и с четвертой тоже. У меня со второй женой были дети с года или двух, когда она стала жить со мной. Никогда не было проблем в общении с детьми, даже не со своими. Даже маленькая дочка второй жены назвала меня папой. Я скучаю и по ней, и по старшему сыну второй жены, потому что у меня с ними были отличные отношения. Укора со стороны детей я не чувствую», — отметил он.

Напомним, дети Аршавина от брака с Барановской живут с матерью, которая в своей автобиографии рассказала о якобы случаях насилия и измен со стороны футболиста. Поле развода бывшие супруги подавали встречные иски, пытаясь оспорить размер алиментов.

В данный момент Аршавин, по его словам, имеет два места работы — телеканал «Матч ТВ», где он выступает экспертом, а также футбольный клуб «Зенит», где его бывший нападающий работает советником президента.