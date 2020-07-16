Нетребко удивила подписчиков худыми ногами и стройной фигурой

Москва, 16 июля. Российская певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram новую семейную фотографию, сделанную в Вене. На снимке исполнительница запечатлена вместе со своей семьей — мужем и сыном. Однако фанаты Нетребко отметили, как сильно похудела певица.

Снимок появился в аккаунте певицы в среду. На нем счастливая семья позирует на фоне собора Святого Стефана. Сама Нетребко никак фотографию не подписала, однако ее супруг, Юсиф Эйвазов, в своем профиле прокомментировал снимок.

«Вена. Скоро опять уезжаем», — пояснил Эйвазов.

Фанаты звездной семьи оставили множество комментариев. Некоторые из них удивились фигуре Нетребко.

«Это Анна так похудела? Я в полнейшем шоке. Браво», «Анна стройняшка», «Какие же шикарные ноги у Анны и голос», «Анна, вы красотка», — оставили комментарии подписчики.

В аккаунте Нетребко фотографию также прокомментировала ее колега, певица Катя Лель. Она отметила, что семья «классно» вышла на снимке.

Напомним, в июне артистка проводила время в самоизоляции в Австрии с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Из-за карантина гастрольный график исполнительницы сбился, поэтому ей пришлось придумывать для себя другие занятия. Нетребко радовала семью вкусными блюдами, наводила дома порядок и даже успела собственноручно отремонтировать террасу. Певица также решила заняться и сбором клубники, для чего отправилась на одну из местных ферм.