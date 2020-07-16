Толкалина порвала с британским бойфрендом во время пандемии

Москва, 16 июля. Российская актриса Любовь Толкалина рассказала, что во время пандемии коронавируса рассталась со своим возлюбленным, британским композитором Саймоном Бассом.

С началом периода самоизоляции на фоне пандемии коронавируса Толкалина отправилась жить в деревню к родителям, где, как признается актриса, было время подумать о своей жизни. Итогом размышлений стал вывод о том, что она не готова покинуть Россию из-за любви и не может общаться с возлюбленным на расстоянии.

«Карантин все расставил по местам. Раньше у меня были мысли о том, что надо в Англии сделать маленький русский театр. Теперь поняла, что ничего не могу и не хочу без своей команды, без своего театра «Собор», — рассказала она изданию «Семь дней».

Толкалина призналась, что пандемия стала проверкой отношений на прочность и помогла многим «расстаться с иллюзиями».

«Те, кому суждено быть вместе, прошли это испытание. Все остальные расстались с иллюзиями. Не могу сказать, что сожалею о том, что произошло. В нашей истории было только одно «за», но слишком много «против», — отметила она.

Напомним, что Саймон Басс — композитор с мировым именем. Он писал музыку к песням Мадонны и Робби Уильямса. Их отношения с российской актрисой продлились около четырех лет.