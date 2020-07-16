Неизвестные напали на члена «Партии Шария» в Киеве

Киев, 16 июля. Неизвестные злоумышленники в Киеве забрызгали газом и избили одного из членов «Партии Шария». На данный момент подробности произошедшего неизвестны.

О нападении в среду рассказала журналистка Ольга Шарий. Она пояснила, что в настоящее время ожидает видео, на котором будет запечатлено происшествие. Для выяснения обстоятельств инцидента на место выехали корреспонденты.

«Я уже с пострадавшим связалась. Как он сообщил, забрызгали газом, нападали, избивали по голове. В принципе все то же, что происходило раньше», — пояснила Шарий в эфире местного телеканала NewsOne.

До этого члены партии устроили митинг возле офиса действующего президента Владимира Зеленского. Они требовали от главы государства либо прекратить покушения на активистов и журналистов, либо уйти в отставку. После этого ряд радикальных организаций вышли на протесты против «Партии Шария». Кроме того, 25 июня неизвестные напали на одного из сторонников политика, избив мужчину битами. В результате пострадавший был госпитализирован в реанимацию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Очередной внутриполитический конфликт, который разгорается в Киеве, ранее прокомментировал украинский политолог Вадим Карасев. Он отметил, что Зеленскому стоит опасаться видеоблогера и политика Анатолия Шария. Он поделился мнением, что вскоре активисты могут приступить к серьезной критике действующего строя, и будут в этом правы. При этом специалист обратил внимание и на тот факт, что у блогера есть множество возможностей, чтобы повлиять на политическую повестку в стране.