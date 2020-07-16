Задержанного на Украине «куратора ДНР» назвали «ключевым свидетелем» по делу MH17

Киев, 16 июля. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала человека, которого назвали «важной персоной» в деле о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Ранее СБУ сообщила о задержание некоего гражданина К. Украинские спецслужбы утверждают, что он якобы являлся куратором руководителей Донецкой Народной Республики. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Создание террористической группы или организации».

В исследовательской группе Bellingcat, которая занимается изучением обстоятельств катастрофы рейса MH17 заявили, что задержанный якобы выступает «ключевым свидетелем» по делу о крушении Boeing в Донбассе. Такой же точки зрения придерживается украинская генпрокуратура.

«Этому человеку сообщили о подозрении по данному уголовному делу — по расследованию катастрофы рейса MH17. Он принимал непосредственное участие в создании и руководстве «разведывательного управления ДНР», — сообщили в ведомстве.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing-777 «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. К моменту катастрофы на юго-востоке Украины уже несколько месяцев продолжался активный военный конфликт, в ходе которого ВСУ применяли против гражданского населения Луганской и Донецкой областей тяжелое вооружение и военную авиацию. При этом украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий для полетов гражданской авиации. Киев бездоказательно обвиняет в гибели малайзийского Boeing защитников Донбасса, якобы использовавших российский зенитно-ракетный комплекс «Бук».

Ранее журналисты нидерландской платформы Bonanza Media высказали предположение, что разбившийся летом 2014 года над Донбассом малазийский Boeing был либо сбит украинскими военными, либо истребитель ВСУ «прикрылся» им от выпущенной ракеты.