Успенская в Instagram похвасталась дорогостоящим подарком от Киркорова

Москва, 16 июля. Российская певица Любовь Успенская похвасталась перед подписчиками в Instagram платьем, которое ей подарил народный артист РФ Филипп Киркоров. Образ, в котором исполнительница уже успела показаться на съемках, высоко оценили поклонники певицы.

Снимок, на котором Успенская запечатлена в новом обтягивающем платье, появился в аккаунте певицы накануне.

«Есть вещи, которые всегда остаются актуальными по моде, есть вещи которые дороги как память, есть вещи, которые навевают приятные воспоминания», — пояснила в подписи под снимком исполнительница.

Она также отметила, что данное платье является «квинтэссенцией» всех перечисленных факторов. Неизвестно, сколько в точности стоил наряд. Судя по фотографии, платье украшено тонкой серебристой вышивкой. Подобные модели стоят дорого. В подписи под снимком Успенская поинтересовалась у своих подписчиков, нравится ли им подобный образ. Фанаты джазовой певицы оценили его по достоинству.

«Шикардос!!! А какая фигура в таком возрасте. Вы молодец так держать», «Прелесть!!! Сплошная элегантность!!!», «Любовь, этот образ шикарен, и в нем красивы, очень даже», — прокомментировали подписчики певицы (орфография и пунктуация авторов. — Прим. ФАН).

Стоит отметить, что Успенская и Киркоров на протяжении последних двух лет не общались. Поводом для размолвки артистов стало то, что Успенская открыла в Москве караоке-бар рядом с подобным заведением бывшего супруга певицы Аллы Пугачевой. Киркоров посчитал, что она создает ему конкуренцию. Однако недавно звездам удалось помириться.