Москва, 16 июля. Российская певица Татьяна Буланова опровергла слухи о попытках свести счеты с жизнью, артистка рассказала, что подобные публикации доставляют немало беспокойства ее близким.

На днях певица стала гостьей программы «Легенда» на телеканале RTVI. Она подробно ответила на вопросы о своей жизни, отношениях с родственниками и о домыслах некоторых СМИ. В частности, Буланова прокомментировала сообщения о том, что якобы пыталась покончить с собой.

«Это меня расстраивает до сих пор. Раздражает, когда публикую вранье, хочется рвать и метать. В 1996 году журналисты пустили слух, что я свела счеты с жизнью. Когда газеты пестрили этой новостью, я спокойно отдыхала на даче. Начали звонить родственники, друзья, чтобы убедиться в моей невредимости», — пожаловалась Буланова.

Артистка призналась, что ее угнетает любой ажиотаж вокруг ее персоны. Порой Буланова забывает, что люди знают ее в лицо и теряется, когда поклонники подходят на улице за автографом. Певица утверждает, что никогда не отказывает в таких просьбах, но предпочла бы оставаться в тени — работать в студии, записывать песни, а внимание публики оставить другому человеку. По ее словам, невозможно предугадать, какой будет судьба той или иной композиции.

«Как будет на самом деле — расставит время. В период работы над песней «Не плачь» никто не мог подумать, что спустя 30 лет со дня релиза ее будут распевать 15-летние девочки. Сама я слушаю свои песни крайне редко», — рассказала она.

Нынешний год выдался трудным для Булановой. Певица пережила микроинсульт, а проблемы со здоровьем наложились на финансовые трудности — из-за пандемии отменились концерты, которые были основным источником дохода.