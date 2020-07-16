Казанова рассказала о тайном романе с женатым олигархом

Москва, 16 июля. Певица Сати Казанова рассказала о своем тайном романе с женатым миллиардером.

Она поведала, что роман с олигархом «закрутился» после ухода певицы из проекта «Фабрика» в 2010 году. Тогда девушка начала выстраивать сольную карьеру, и в этот момент в ее жизни появился «сказочно богатый» мужчина с единственным изъяном.

«Это был он. Сказочно богаты и мудрый, сказочно щедрый. Воплощение всего, о чем я могла мечтать. За одним исключением. Он был женат», — рассказала Казанова в интервью KP.ru.

Артистка не называет имени своего возлюбленного, но известно, что примерно в это же время в СМИ ходили слухи о ее романе с зятем экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимуром Кулибаевым, состояние которого в тот момент оценивалось в 1,3 миллиарда долларов. Казанова признается, что в соответствии с мусульманскими обычаями готова была стать второй женой.

«Мы оба были представителями восточной культуры. В какой-то момент я была готова на все, даже узаконить брак по мусульманским обычаям, стать второй женой», — поделилась воспоминаниями певица.

Казанова была настолько ослеплена чувствами, что на кону стояла ее карьера. Продлившийся три года роман пришел к финалу из-за слабости ее возлюбленного.

«Если бы он сказал бросить карьеру и всю жизнь сидеть дома, я бы согласилась. Но этого не случилось, потому что он не был тираном. Он остался благородным человеком в моей памяти. Просто, как и многие наделенные властью восточные мужчины, имел одну слабость — к женщинам», — призналась артистка.

В какой-то момент девушка узнала, что она — не единственная фаворитка олигарха, после чего решила порвать с «мужчиной мечты».