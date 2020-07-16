Брежнева покорила поклонников томным взглядом и красными губами

Москва, 16 июля. Певица Вера Брежнева вернулась к образу роковой красавицы, порадовав поклонников снимком с ярко красной губной помадой.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» после серии домашних снимков, на которых певица предстала перед фолловерами практически без макияжа, опубликовала фото, на которых вновь вернулась к образу роковой красавицы.

«Сегодня настроение: я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала», — подписала селфи Брежнева.

На снимке певица предстала с ярко красными губами, которые выгодно подчеркивают ее томный взгляд. Дополнил звездный образ топ на тонких лямках, открывший подписчикам красивое декольте исполнительницы.

Поклонники пришли в настоящий восторг от образа своей любимицы.

«Ни нарощенных ресниц, ни татуированных бровей, ни губ накаченных, а какая красивая. Ну, где вы такие женщины?» — пишет в комментариях пользователь под ником _mister_kiss_.

«Ну как же это возможно быть настолько красивой. В вас какой-то удивительный свет, смотришь и смотришь», — добавила dinmurmur.

«Вера, вы сияете! Сразу видно человека, который занимается делом, ради которого родился», — отметила gorchakova.ekt.

Ранее Брежнева рассказала несколько фактов о платье, в котором она танцевала в новом клипе «Вечериночка» с украинским певцом Monatik. Оказывается, платье весит пять килограммов.

Эксклюзивный наряд для певицы создала известный клипмейкер, дизайнер и стилист из Одессы Таня Муиньо. По словам Брежневой, вес платья составляет пять килограммов, но благодаря продуманной конструкции на теле оно не ощущается. Кроме того, «если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км». Кисточки, из которых и состоит платье, крепятся на ткань бежевого цвета. За счет этого во время движения создается ощущение, что Брежнева танцует обнаженной.