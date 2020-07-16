ФНС рассказала о новом способе получения государственных субсидий от 15 тысяч рублей

Москва, 16 июля. У россиян появилась возможность получать субсидии от государства новым способом. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба.

С 15 июля граждане РФ могут подать заявки на получение субсидий от государства в размере от 15 тысяч рублей. Деньги будут предоставляться предпринимателям малого и среднего сегмента, чей бизнес пострадал от пандемии. Согласно решению главы правительства, компании смогут получить 15 тысяч рублей на проведение работ по профилактике и дезинфекции. Кроме того, им будет выделено по 6,5 тысяч рублей на каждого работника, числящегося в штате.

Приемом заявок на новые выплаты занимается Федеральная налоговая служба. Для упрощения подачи заявлений и ускорения процесса получения субсидий, ФНС запустила специальный сервис «Субсидии для малого бизнеса», благодаря которому процесс подачи заявки на господдержку существенно ускоряется.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что весной был принят беспрецедентный пакет поддержки отечественной экономики. По словам Путина «для нас это большие ресурсы», но Москве удалось реализовать свой план поддержки. Это, как считает глава РФ, является положительным моментом в работе кабмина.

Российский лидер ранее заявил, что общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов пандемии. Глава государства назвал безопасность и здоровье россиян главным для властей, принимавших решения на фоне распространение коронавирусной инфекции.