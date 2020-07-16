В Британии Су-25 назвали «самолетами для третьей мировой»

Лондон, 16 июля. Британское издание Daily Express назвало новейшую версию российских штурмовиков Су-25 «самолетами для третьей мировой войны».

В публикации отмечается, что недавно Минобороны РФ опубликовало видео, в котором демонстрируются возможности новейшей версии российского штурмовика Су-25, получившего прозвище «летающий танк».

«Есть опасение, что это самолеты для третьей мировой войны. Су-25, «летающий танк», остается одним из самых широко используемых российских военных самолетов», — отмечает автор статьи.

На кадрах, снятых из кабины пилота, можно видеть, как Су-25 совершает взлет, чтобы начать боевые маневры. Российские летчики также демонстрируют новое оружие, заходя на цель и выпуская ракеты. Издание напоминает, что разные модификации штурмовика использовались более чем в десяти вооруженных конфликтах со времен советских операций в Афганистане. Автор публикации подчеркивает, что свое прозвище «летающий танк» заслужил благодаря мощной защите и высокой живучести. Основная задача Су-25 — поддержка наземных сил и уничтожение ключевых объектов на поле боя.

Новая версия штурмовика Су-25СМ3 стала более универсальной за счет установки всепогодной системы наведения. Кроме того, расширился список бомб и ракет, которые может нести самолет.

Ранее Герой России Сергей Кобылаш рассказал, как попал под ракетный обстрел, выполняя задание на Су-25 во время отражения грузинской агрессии в Южной Осетии. Его самолет получил попадание ракетой, но пилот смог предотвратить падение штурмовика и совершил благополучную посадку.