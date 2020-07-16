Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы

Москва, 16 июля. Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах. Однако поклонники пары пришли в замешательство, поскольку сначала было объявлено, что свадьба состоялась, а вскоре появились фотки только с репетиции торжества.

Меньщиков обнародовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он позирует с невестой, одетой в свободное подвенечное платье с длинным рукавом. Завышенная талия удачно маскировала живот Ангелины, находящейся на позднем сроке беременности.

Жених предпочел более демократичный наряд — белые брюки, рубашку в тон и стильный клетчатый пиджак.

При этом в подписи к фото Меньщиков сообщил, что у них была репетиция свадьбы. Он добавил, что раскрывать детали свадьбы они не станут, но готовы показать наряды.

«Люблю тебя, моя родная Геля! Ты у меня будешь самой красивой невестой», — подписал пост участник «Дома-2».

Фото в свадебном платье выложила на своей странице и Ангелина.

«Пока все гадают, кто у нас будет: мальчик или девочка! Мы со Степой провели репетицию свадьбы. Для нас важно, чтобы все было на высшем уровне», — почти дословно повторяет она, судя по всему, рекламный пост Меньщикова.

Пара на снимках смотрится красиво, однако многие обратили внимание, что фата как символ невинности не совсем сочетается с 41-летней беременной невестой.

Отметим, до этого на странице Меньщикова был опубликован пост, в котором он сообщил, что 7 июля состоялась их свадьба. Однако вскоре запись была удалена. 15 июня появились сообщения о состоявшейся репетиции торжества.