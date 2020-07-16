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Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы

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Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы

Москва, 16 июля. Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах. Однако поклонники пары пришли в замешательство, поскольку сначала было объявлено, что свадьба состоялась, а вскоре появились фотки только с репетиции торжества.

Меньщиков обнародовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он позирует с невестой, одетой в свободное подвенечное платье с длинным рукавом. Завышенная талия удачно маскировала живот Ангелины, находящейся на позднем сроке беременности.

Жених предпочел более демократичный наряд — белые брюки, рубашку в тон и стильный клетчатый пиджак.

При этом в подписи к фото Меньщиков сообщил, что у них была репетиция свадьбы. Он добавил, что раскрывать детали свадьбы они не станут, но готовы показать наряды. 

«Люблю тебя, моя родная Геля! Ты у меня будешь самой красивой невестой», — подписал пост участник «Дома-2».

Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы

Фото в свадебном платье выложила на своей странице и Ангелина.

«Пока все гадают, кто у нас будет: мальчик или девочка! Мы со Степой провели репетицию свадьбы. Для нас важно, чтобы все было на высшем уровне», — почти дословно повторяет она, судя по всему, рекламный пост Меньщикова.

Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы

Пара на снимках смотрится красиво, однако многие обратили внимание, что фата как символ невинности не совсем сочетается с 41-летней беременной невестой.

Отметим, до этого на странице Меньщикова был опубликован пост, в котором он сообщил, что 7 июля состоялась их свадьба. Однако вскоре запись была удалена. 15 июня появились сообщения о состоявшейся репетиции торжества.

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