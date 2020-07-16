Роза Сябитова рассказала, как ее обманули продавцы забора

Москва, 16 июля. Телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала в своем Instagram-аккаунте, как она стала жертвой нерадивых строителей забора. Главную сваху страны не просто обманули с качеством материалов, но и лишили пяти соток земли.

«Мне два года назад установили забор, который через несколько месяцев, при сильном ветре, не только завалился на участок соседей, но и на его металлических частях появились следы коррозии. А от изначально привлекательного внешнего вида остались одни воспоминания», — пожаловалась Сябитова.

Она также отметила, что строители неправильно измерили территорию. В результате часть участка, принадлежащего телеведущей, оказалась за забором, на стороне соседей. Наученная горьким опытом она решила поделиться со своими подписчиками советами, как не попасть в руки мошенников и низкокачественных специалистов. Главное, на что стоит обратить внимание, это толщина металла, советует Сябитова.

Напомним, ранее полицейские побывали дома Сябитовой из-за поступившего от соседей звонка. Звезду отечественного телевидения обвинили в свалке отходов, однако ведущая отказалась признавать вину.

Неподалеку от участка Сябитовой действительной были сложены мешки с отходами, но телеведущая не была намерена устраивать свалку в неположенном месте. Водитель мусоровоза сам попросил телесваху переместить пакеты ближе к обочине, чтобы ему было проще их забирать, однако подобный шаг вызвал гнев со стороны жителей соседних домов.