Назван чиновник, соединивший пранкеров с президентом Польши

Варшава, 16 июля. Издание «Виртуальная Польша» со ссылкой на анонимный источник в правительстве республики назвало имя ответственного за соединение пранкеров с президентом страны Анджеем Дудой.

Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что расследованием инцидента со звонком пранкеров Дуде занимается служба безопасности. По данным «Виртуальной Польши», проверка достоверности звонков президенту — зона ответственности главы его администрации.

«Телефон был проверен польским министерством иностранных дел как реальный, он не вызвал подозрений в президентском дворце. Глава кабинета министров, ответственный за иностранные дела, министр Кшиштоф Щерский, не проявил бдительности», — приводит издание слова своего источника.

В правящей партии «Право и справедливость» заявили, что после такого происшествия виновнику может грозить отставка, но в случае с Щерским, с которым Дуда дружит со времен учебы в университете, президент может принять другое решение.

«Он должен уйти в отставку. Примет ли ее президент? Не должен. Но Щерский потерпел крах, ситуация до того серьезная, что не могу представить, чтобы не наступили последствия», — рассказал один из высокопоставленных представителей партии.

Экс-глава администрации президента Польши Славомир Рыбицкий рассказал, какова стандартная процедура входящих звонков главе государства.

«Если разговор не подготовлен МИД или министром внешней политики, то процедура заключается в том, чтобы попросить человека на том конце перезвонить. После этого номер телефона проверяется и лишь после успешной проверки звонок принимается снова, после чего звонящего соединяют с президентом», — сообщил Рыбицкий.

Напомним, в среду российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Анджею Дуде от имени генсека ООН Антониу Гутерреша. После публикации записи разговора президент Польши заявил, что у него были сомнения в подлинности звонка.