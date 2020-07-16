Проклова прокомментировала устроенное Ефремовым смертельное ДТП

Москва, 16 июля. Актриса Елена Проклова считает, что ее коллега Михаил Ефремов должен отвечать по закону за смертельное ДТП, виновником которого он стал, однако обществу не стоит судить его.

В интервью StarHit Проклова прокомментировала смертельное ДТП, в результате которого по вине Ефремова погиб Сергей Захаров. Артистка подчеркнула, что «безусловно, каждый человек должен отвечать за свои действия». И в данном случае Ефремов «не исключение, несмотря на все его таланты».

«Но мне кажется, у общества должно быть четкое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий. Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел?» — добавила она.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, сообщал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест.

6 июля в МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Артисту было предъявлено обвинение в окончательной редакции: нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По мнению общественности, Ефремов должен понести строгое наказание за содеянное. В частности, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов настаивает на необходимости судить и наказать актера, не обращая внимание на его известность, ведь перед законом все равны.