Семья футболиста Самохвалова получила 3 млн после смерти спортсмена

Москва, 16 июля. Родственники воспитанника футбольного клуба «Локомотив» Иннокентия Самохвалова получили в общей сложности около 3 миллионов рублей после смерти спортсмена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным издания, клуб выплатил 2 млн рублей семье Самохвалова. После этого миллион рублей перевел агент игрока. Также сообщается, что руководство «Локомотива» приняло решение о том, чтобы нанять супругу погибшего спортсмена. Ее заработная плата равняется половине от дохода, который получал футболист.

При этом ранее мать Самохвалова во время интервью заявляла, что обращалась к руководству «Локомотива» с просьбой приобрести квартиру для вдовы и сына футболиста. Однако руководство клуба ответило, что на это нет ресурсов.

Иннокентий Самохвалов скончался в апреле в возрасте 22 лет. Самохвалов выступал за фарм-клуб железнодорожников «Казанка» (бывший «Локомотив-2»). 20 апреля ему стало плохо во время индивидуальной тренировки, его не смогли спасти. У футболиста остались жена и сын.