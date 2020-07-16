Медиков, борющихся с COVID-19, предложили досрочно отправлять на пенсию

Москва, 16 июля. Медицинские работники, борющиеся с COVID-19, могут получить право досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщают представители партии «Единая Россия», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией коронавируса.

Предложение ЕР нашло поддержку в профильном комитете Госдумы по труду, а также других фракциях. По словам представителей партии, в ближайшее время будет проведен всероссийский опрос, касающийся поправок в Трудовой кодекс, которые затронут условия работы в удаленном режиме.

В ЕР напомнили, что согласно Трудовому кодекс РФ есть опасные профессии. По мнению представителей партии, медработники, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, должны тоже считаться представителями таких профессий.

«Вопрос, связанный с условиями работы при COVID-19, тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно, что многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни», — отмечают эксперты.

Как рассказали газете «Известия» в Минтруда, ведомство уже подготовило постановление о льготах для медиков. В нем речь идет не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для медиков, работающих с заболевшими COVID-19. Министерство предложило засчитывать их стаж по принципу «один день за три».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.