Составлен рейтинг самых востребованных профессий

Москва, 16 июля. Минэкономики составило рейтинг из 50 самых востребованных в России профессий, возглавили рейтинг врачи, грузчики и программисты.

Как пишут «Известия», в министерстве проанализировали около 120 тысяч вакансий, опубликованных в апреле и мае текущего года на коммерческих сервисах по поиску работы. Исследование показало, что в разгар пандемии в России самым большим спросом у работодателей пользовались врачи. На втором месте оказались грузчики, на третьем — программисты уровня junior. В первую десятку наиболее востребованных профессий вошли также разработчики программного обеспечения, водители, директоры по продуктам, сварщики, бухгалтеры, уборщицы и администраторы.

В конце топ-50 специальностей, представителей которых чаще других звали на работу этой весной, оказались автомеханики, специалисты по операционной эффективности и продуктологи.

Эксперты Минэкономразвития отмечают, что в период пандемии был зафиксирован всплеск спроса на низкоквалифицированных рабочих. По прогнозам, это нетипичное явление, которое, скорее всего, пройдет вместе с коронавирусом. Вместе с тем все чаще будут требоваться специалисты по реабилитации, которые смогут помогать пациентам с поражением легких.

Как отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов, кризис на фоне пандемии вызвал сложности с наймом новых сотрудников, который были вынуждены отказываться от собеседований, проходить их дистанционно, либо переносить на более благоприятный период. Но ситуация имеет и положительную сторону — многие компании осознали необходимость внедрения современных цифровых технологий.

«Сегодня компании вынуждены вкладываться в технологичные решения, чтобы выжить. Это позитивно скажется на экономике через 3-5 лет, когда цифровизация охватит большую часть производственных процессов», — отметил эксперт.

По прогнозам, сохранится спрос на удаленных сотрудников, компании, как и в период пандемии, продолжат активно использовать дистанционную работу.