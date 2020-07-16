Ангелина Вовк похвасталась фигурой после липосакции

Москва, 16 июля. Народная артистка РФ Ангелина Вовк за несколько месяцев до 78-летия решила улучшить фигуру с помощью безоперационного удаления жира.

Как пишет KP.ru, Вовк старается поддерживать хорошую форму, регулярно занимаясь спортом, ведя здоровый образ жизни, регулярно проходя косметологические процедуры. Ранее она перешла на специальную диету, но не смогла добиться желаемого результата в полной мере.

«Сбросила лишние килограммы. Но все-таки есть места, которые хотелось бы чуть-чуть уменьшить. Я говорю про переднюю часть живота — здесь немного больше жировых отложений, чем хотелось бы», — рассказала артистка.

С этой целью она решила пройти новомодную процедуру безоперационной липосакции, которая делается без наркоза. Суть ее заключается в «заморозке» жира при помощи специального аппарата — вакуумный аппликатор накладывается на нужную часть тела, после чего охлаждается безопасным для кожного покрова способом. Эффект виден не сразу, а лишь спустя несколько месяцев. Процедуру нужно повторить минимум трижды, каждый сеанс обойдется примерно в полтора десятка тысяч рублей.

Ранее телеведущая Роза Сябитова призналась, что удалила лишний жир с помощью хирургического вмешательства, но уже спустя пару месяцев снова была недовольна своей фигурой и теперь сидит на диете и занимается спортом, чтобы избавиться от ненужных килограммов. Певица Дакота также рассказала, что пыталась прийти в форму после родов, но своего добилась лишь при помощи операции, которая обошлась в 200 тысяч рублей.

Ангелина Вовк — легендарная советская и российская теле- и радиоведущая, получившая всесоюзную популярность в 80-е годы, когда она вела «Спокойной ночи, малыши», «Утреннюю почту», «Голубой огонек», «Песню года», концерты самых знаменитых артистов тех лет. Сегодня Вовк возглавляет Российский фонд культуры и искусства, поддержки детского творчества.