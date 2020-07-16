Бывшая военнослужащая рассказала о «культуре» изнасилования в армии США

Вашингтон, 16 июля. В вооруженных силах США сложилась целая «культура» домогательств и изнасилований. При этом местные власти не делают ничего для предотвращения этого. Об этом рассказала бывшая американская военнослужащая по имени Триста.

Один из страшных инцидентов случился с самой девушкой. По ее словам, однажды ее пригласили на вечеринку, которая должна была проходить за пределами военной части. Военнослужащие собирались праздновать день рождения одной из будущих однокурсниц. После того, как девушка налила себе бокал, один из молодых людей поинтересовался, что она пьет. Она передала ему напиток, но когда его вернули, не было похоже, что из бокала кто-то отпил.

«Я подумала, что это странно, но не придала этому значения. Потом я почувствовала, будто теряю сознание. На следующее утро, когда я проснулась, и пошла в туалет и душ, я поняла, как мне больно и у меня все еще текла кровь. Я пыталась понять, что произошло, упорно старалась вспомнить, но не смогла», — пояснила Триста в интервью телеканалу RT.

Девушка обратилась за юридической помощью, однако делу не дали ход. Спустя четыре месяца расследования ей сказали, что доказательств произошедшего нет, поэтому дело было закрыто. Триста отмечает, что за время службы она видела множество девушек, которые столкнулись с насилием и приставаниями, однако ВВС США замалчивают проблему.