Россиянам напомнили о дополнительных выплатах к пенсии после 80 лет

Москва, 16 июля. Российским пенсионерам по достижении 80 лет устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

По данным Пенсионного фонда РФ, с 1 января 2020 года установленный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 5686 рублей 25 копеек в месяц. Надбавку к пенсии могут получить все пенсионеры старше 80 лет. Исключение составляют только инвалиды первой группы, поскольку у них фиксированная выплата уже установлена в двойном размере.

На доплату не могут претендовать также пенсионеры, получающие социальную пенсию по старости и получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца и по инвалидности.

Для получения доплаты не нужно писать никаких заявлений, она считается автоматически и будет начислена со следующего месяца после исполнения 80 лет.

Ранее стало известно, что ПФР намерен продолжать оказывать в дистанционном формате либо по записи услуги по назначению пенсий и социальных выплат. Решение принято в связи с пандемией, ведомство планирует работать в таком режиме до конца года.

Назначение выплат и пенсий будет осуществляться исходя из документов, которые есть у специалистов ПФР. При необходимости, они могут получить их у других государственных органов.

Ранее сообщалось, что увеличенные пенсии начнут получать сразу несколько категорий пенсионеров в России с августа, в том числе те россияне, которые работали в минувшем году. После перерасчета максимальная прибавка составит порядка 271 рубля, но конкретный ее размер зависит от размера зарплаты. Начисление надбавки произойдет автоматически.

Кроме того, в соответствии с результатами инвестирования накоплений по итогам минувшего года, у 80 тысяч россиян на 9,13% вырастут накопительные пенсии, еще у 32 тысяч участников софинансирования пенсионных накоплений надбавка составит 7,99%.