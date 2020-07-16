Киев обвинил Москву в притеснении украинцев в Крыму 

Киев, 16 июля. Уполномоченный Верховой рады по правам человека Людмила Денисова считает, что законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму притесняет граждан Украины.

Во вторник Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, призывающих «вернуть» Крым Украине иностранных политиков будут экстрадировать из России.

«Убеждена, что таким образом агрессор решил усилить притеснения граждан Украины, которые после российской оккупации остались проживать на полуострове и имеют проукраинскую позицию и выражает ее», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее мнению, российская сторона нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой говорится о свободе выражения мнения.

Ранее принятие законопроекта в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, неприкосновенность границ РФ — это важнейшая скрепа, которая была отображена в принятых 1 июля на всенародном голосовании поправках к Конституции.

Сенатор убежден, что благодаря новым законам Россия в территориальном отношении отныне будет только увеличиваться или, в худшем случае, оставаться такой, какая она есть. Уменьшению нашей страны в размерах был поставлен надежный заслон.