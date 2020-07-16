Российский препарат «Коронавир» уже направлен в больницы

Москва, 16 июля. Отечественный медицинский препарат для борьбы с коронавирусной инфекцией «Коронавир» направлен заводом «Р-Фарм» в российские больницы. На данный момент в оборот поступили 7 374 упаковки промаркированного препарата, сообщает производитель.

«Коронавир» является третьим российским препаратом для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Он получил одобрение от Минздрава РФ 8 июля. Данный препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, которая участвует в производстве вируса. На данный момент лекарство может применяться исключительно в условиях стационара.

Оно противопоказано беременным, кормящим, а также женщинам, готовящимся к беременности. Кроме того, «Коронавир» нельзя принимать пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью. Он также противопоказан лицам младше 18 лет, сообщает РИА Новости.

Напомним, российским властям практически сразу удалось наладить работу по созданию вакцины от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов. Уже в августе будет проходить пробная вакцинация, а в сентябре появится полноценно действующий препарат. Об этом пишет издание «Известия».