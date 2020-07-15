Украинских дипломатов поставили на место при помощи борща

В последние дни официальный Киев серьезно поссорился с Ереваном по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе. На первый взгляд, причиной стал дипломатический ляп, когда МИД Украины официально встал на сторону Азербайджана. Однако, как говорят украинские политологи, этот ляп вовсе не был случайным — Армения просто «получила» от Киева за свою пророссийскую позицию. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

В столице Армении Ереване прошла небольшая «акция прямого действия» — здание посольства Украины густо облили борщом, а также высказали в лицо дипломатам весьма нелицеприятные вещи. Акцию организовало молодежное крыло старейшей армянской партии «Дашнакцутюн» («Армянское революционное содружество»). Манифестанты принесли с собой лозунги «Позор Украине!», «Украина + Азербайджан», «Не будь, как Украина!». При этом молодые люди выкрикивали: «Украина, не провоцируй!», «Не поддерживайте агрессора!».

Молодые активисты заявили — в последние дни Азербайджан при подстрекательстве Соединенных Штатов нагло провоцирует Армению на войну, на границе между странами гремят взрывы и гибнут люди. При этом многие государства мира пытаются примирить стороны, и только украинский МИД поощряет страну-агрессора.

«Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Киев вбивает клин в армяно-украинские отношения. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы. Но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ! Съешьте его и замолчите!» — сообщили манифестанты. После чего вылили несколько тарелок борща прямо перед входом в посольство Незалежной.

Возмутившее армян заявление МИД Украины обнародовал 13 июля. В нем дипломаты выразили обеспокоенность обострением конфликта на армяно-азербайджанской границе. А также сообщили, что «выступают за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в рамках ее международно признанных границ». Тем самым, в Киеве недвусмысленно намекнули, что считают Нагорный Карабах территорией Азербайджана, а не Армении (в состав которой он сейчас официально входит под названием Арцах).

На следующий день после этого демарша посла Украины Ивана Кулебу пригласили в армянский МИД, где его принял замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян. Он подробно показал украинскому коллеге, кто именно спровоцировал нынешний виток конфликта, военные какой страны регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру на армянской территории и т. д. Казалось бы, конфликт исчерпан, и украинским дипломатам самое время исправиться, опубликовать нейтральное заявление по конфликту в Карабахе — и дело с концом.

Однако никакой «работы над ошибками» в украинском МИДе сделано не было и не будет. Потому что ошибки как таковой в этом заявлении не было, считают киевские политологи.

Публицист, редактор интернет-издания «Диалог» Ярослав Волков заявил — эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном весьма беспокоит Украину, которая на себе ощутила, что такое война. Но в то же время «украинцы прекрасно помнят, какая из сторон кавказского противостояния поддержала Киев, когда в Донбассе начались боевые действия, а какая — предпочла не ссориться с Москвой».

«Мы, украинцы, сочувствуем и армянам, и азербайджанцам, и нам печально видеть, как два народа, ранее составлявшие с нами единую страну, снова стоят на пороге войны. Когда в конце 1980-х в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт и на территорию Украины хлынул поток беженцев, мы отнеслись с сочувствием и к армянскому, и к азербайджанскому мирному населению», — сообщил Волков.

Эти беженцы сформировали целую диаспору на Украине, внесли свой вклад в формирование местной культуры и экономики, и теперь имеют украинское гражданство, напомнил Волков.

«Мы понимаем, что есть народ, а есть власть. Есть армяне, с которыми мы искренне дружим, а есть чиновники, которые сидят в высоких кабинетах, о чем-то с кем-то договариваются и принимают нечестные и неадекватные решения. После новой эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе Киев выступил за политическое урегулирование ситуации «на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, — напомнил Ярослав Волков. — Да, этот конфликт уходит корнями глубоко в историю, и нельзя там делить людей на «плохих» и «хороших». Но когда при распаде СССР образовались новые государства, то Киев заключал с ними Договоры о сотрудничестве — на основе соблюдения территориальной целостности всех новых субъектов международного права. Армения признала Украину в ее границах, мы признали Армению в ее границах. То же самое и с Азербайджаном, поэтому мы уважаем и ваши границы, и соседей, с которыми вы конфликтуете. Не забывайте, что Украина тоже седьмой год ведет войну».

При этом Ереван, по мнению Волкова, часто ведет себя по отношению к Киеву намного менее дружественно, чем Баку.

«Азербайджан, голосуя в ООН, ПАСЕ и т. д., всегда однозначно поддерживает территориальную целостность Украины. А представители Армении, к сожалению, часто уклоняются от четкого выражения позиции по Крыму и Донбассу. А иногда вообще поддерживают позицию Москвы, — поясняет эксперт. — Украинцы с надеждой смотрели на революцию в Армении, по итогам которой президентом стал Никол Пашинян. Мы надеялись, что после смены режима в Ереване перестанут заискивать перед Москвой, и наконец-то поддержат территориальную целостность Украины. Но странные высказывания Пашиняна по теме Крыма разочаровали на Украине многих. В Армении должны знать: кто не считает полуостров украинским, тот не уважает суверенитет нашей страны».

Волков подчеркнул — у Украины нет претензий к армянскому народу, тут его считают близким, и готовы всегда протянуть руку помощи.

«Но уважение территориальной целостности стран — ключевой фактор для нас. Пока Ереван не урегулирует свою политику, пока там не перестанут слушать наставления «старших братьев» из Москвы, и не начнут уважать территориальную целостность Украины, Азербайджана и других стран, мы считаем все претензии безосновательными», — резюмировал публицист Волков.

Таким образом, в Ереване могут не ждать извинений от Киева за поддержку Азербайджана в конфликте. Как выяснилось, на Украине помнят, что именно Баку осудил Россию после присоединения Крыма, а значит, сейчас «должок» нужно было вернуть. Ну и, разумеется, «старшим партнерам» из Вашингтона, которые курируют и Азербайджан, и Украину, намного удобнее, когда страны-сателлиты поддерживают друг друга.