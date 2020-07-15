Гордон заявила, кому может быть выгоден скандал Рудковской и Дакоты

Москва, 15 июля. Юрист Екатерина Гордон в своем Instagram-аккаунте прокомментировала скандал, который возник вокруг продюсера Яны Рудковской и певицы Дакоты из-за брендовых сумок от Louis Vuitton. По мнению адвоката, сложившаяся ситуация возникла абсолютно искусственно.

Как пояснила Гордон, она знакома с обеими девушками, поскольку Дакоте она помогала во время развода с Владом Соколовским, а Рудковская стала ситуативным клиентом юридической компании Гордон.

«У меня складываемся ощущение, что конфликт создан абсолютно искусственно и на пустом месте, или это следствие недопонимания, которое кому-то выгодно раздувать», — высказала мнение адвокат.

По мнению Гордон, Рудковская купила сумки и позвала подруг для того, чтобы разыграть брендовые вещи. Некий Иван, который специализируется на подобных акциях, позвал Дакоту и не уведомил Рудковскую. Дакота сделала фотографии с сумками в VIP-комнате магазина и быстро написала рекламный пост, который по тексту не соотносится с имиджем Louis Vuitton.

После этого Рудковская попросила Дакоту заменить фото и подпись, однако та восприняла это как дискриминацию, в результате возник скандал.

«Именно такие конфликты обостряют классовую неприязнь, и именно так из мирного протеста возникает насилие и битые витрины. Я искренне желаю вам друг друга услышать, как искренне желаю каждому не вставать под чужие знамена, а видеть суть!» — написала Гордон.

Напомним, ранее бывший участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев с иронией прокомментировал скандал, обратившись к модному дому Louis Vuitton. Шоумен отметил, что много лет назад тоже купил сумку этого бренда и до сих абсолютно доволен покупкой.