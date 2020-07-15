Как похудеть в ногах: диета и другие хитрости

Жара, солнце и лето — самое время отправиться на пляж, и пощеголять перед друзьями в новом купальнике. Но настроение могут омрачить лишние килограммы, которые за время карантина коварно «поселились» на ногах. Но не все так плохо, ведь есть специальные диеты, которые в короткий срок помогут избавить вас от нежелательных объемов.

Как похудеть в ногах: основные принципы

Основой избавления от лишнего веса в ногах является ускорение обмена веществ, выведение из организма лишней жидкости и токсинов. Этого можно добиться при помощи правильной диеты и обильного питья.

Не стоит игнорировать тот факт, что наш организм набирает лишние килограммы из-за недосыпа. Поэтому постарайтесь соблюдать режим и спать не менее семи-восьми часов. За это время в организме проходят все необходимые восстановительные процессы, которые помогают его нормальному функционированию.

Советуем повысить свою физическую активность. Это особенно актуально после самоизоляции, когда большинство людей сидели взаперти и почти не двигались. Делайте зарядку, совершайте утренние пробежки или занимайтесь аэробикой — в сочетании с диетой такие упражнения принесут огромную пользу и помогут сбросить нежелательный вес.

Обратите внимание и на косметические средства. Кофейные скрабы с добавлением цитрусовых отлично помогают бороться с ненавистной «апельсиновой коркой», а разогревающие обертывания станут хорошим продолжением тренировок и поспособствуют сжиганию лишнего жира.

Как быстро похудеть в ногах: подбираем диету

Неотъемлемой частью любого похудения является диета. Именно она помогает сбалансировать питание и уменьшить объем тех или иных веществ, которые провоцируют накопление жира.

В первую очередь стоит отказаться от мучных продуктов, сдобной выпечки, сладостей и пищи, приготовленной на масле. Из рациона также стоит исключить все полуфабрикаты, чипсы, сладкие газированные напитки, сахар, большое количество соли и, конечно, алкоголь. Все они не только вредят желудку и печени, но и содержат огромное количество калорий, которые потом «селятся» на самых видных местах в виде жира.

Отдайте предпочтение свежим овощам. Их можно есть как отдельно, так и в виде салата. В качестве заправки лучше использовать оливковое масло. Также не забывайте про фрукты — возьмите за правило съедать хотя бы один фрукт во время завтрака. Все эти продукты можно употреблять в неограниченном количестве, поскольку содержащаяся в них клетчатка поможет не только сбросить лишний вес, но и избавиться от так называемых «ушек» на бедрах.

Картофель советуем заменить на каши. Так, на гарнир можно отварить рис или гречневую крупу. А в качестве основного блюда можно приготовить себе мясо птицы или кролика. Что касается свинины или баранины, то их придется из меню исключить.

Орехи можно употреблять в качестве перекуса, который хорошо справится с внезапно возникшим голодом. А любителям молочных продуктов на время похудения придется перейти на молоко, сметану и творог с пониженным процентом жирности.

Такой рацион поможет не только сбросить надоевшие килограммы, но и улучшит цвет лица, состояние кожи и окажет благотворное влияние на самочувствие и настроение.

Физическая нагрузка для похудения в ногах и бедрах

Ни одна диета не продемонстрирует стопроцентный эффект, если результат не закреплять спортом. Чтобы лишние объемы в ногах ушли и больше не возвращались, старайтесь делать как можно больше нагрузки именно на ноги. Здесь отлично поможет плавание. Оно не только закрепит полученный результат, но и поможет сделать мышцы сильными.

Ходите не менее 30 минут в день. Ведь во время ходьбы вы сможете сжечь лишние калории и укрепить внутреннюю сторону бедер. Уже через пару недель вы заметите результат.

Регулярно делайте приседания, прыгайте со скакалкой, катайтесь на велосипеде и совершайте легкие пробежки. Все эти упражнения в совокупности с диетой помогут легко подготовить фигуру к пляжу и сделают ваши ноги ровными и стройными.