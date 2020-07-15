Звезде «Великолепного века» грозит 13 лет тюрьмы за избиение своей девушки

Москва, 15 июля. Турецкому актеру Озану Гювену, прославившемуся после сериала «Великолепный век», грозит до 13,5 года тюрьмы за издевательства над своей подругой.

Как сообщает портал Sabah, подруга актера Дениз Булусуз заявила в прокуратуру на Гювена, обвинив его в насильственных действиях, в том числе в «ограничении личной свободы» и «умышленном нанесение телесных повреждений».

Главный прокурор Стамбула передал ее обращение в уголовный суд первой инстанции. Обвинительный акт приняли к рассмотрению, первое слушание по делу назначили на 21 января.

СМИ опубликовали фотографии девушки, на которых виден синяк и ушиб глаза. Однако чуть позже Гювен разместил в Сети снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, якобы нанесла ему девушка.

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz olayında ilk tanık ifadesi: Çenesinde yara bandı vardı, tişörtünün yakadan göğüs kısmına kadar yoğun kan gördümhttps://t.co/ZUld201B7I pic.twitter.com/FBkAgxdAw1 — T24 (@t24comtr) July 4, 2020

Если вина артиста будет доказана, ему может грозить до 13 с половиной лет лишения свободы. При этом Гювен пока категорически отрицает сам факт избиения. Артист даже подал ответный иск против бывшей возлюбленной. По его словам, в пылу ссоры он сообщил девушке о расставании, а та якобы сама нанесла себе увечья, грозясь испортить Гювену карьеру.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 июня. По данным СМИ, ссора пары произошла в ресторане и продолжилась позднее уже дома. По словам Дениз, Озан накинулся на нее с кулаками, а также ударил абажуром. Какое-то время он удерживал ее силой дома, однако девушке удалось сбежать.