Россияне просят власти продлить на август «детские» выплаты по 10 тыс. рублей

Москва, 15 июля. Жители РФ оставляют слова благодарности российским властям за денежные выплаты на детей и просят продлить их и на август.

Выплаты на детей до 16 лет были введены по инициативе президента РФ Владимира Путина. В июне семьи получили по 10 тысяч рублей единовременно на каждого ребенка от трех и до 16 лет. В июле деньги были выплачены повторно.

Жители России просят главу государства продлить выплаты и на август. Это очень поможет семьям в преддверии нового учебного года.

«Спасибо, Владимир Владимирович, за материальную помощь. Я, мама 4 дочек, сижу дома, муж один работает, получает 25 000 рублей. Я работать не могу, т.к. самой маленькой 1,8 г. Очень прошу вас за всех мам о материальной помощи в августе, т.к. нужно собрать детей в школу и в садик. Спасибо вам большое за понимание», — пишет Анна на сайте PRIMPRESS.

Напомним, с 1 июля Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные пособия семьям с детьми до 16 лет. На каждого ребенка государство выделило 10 тысяч рублей. При этом для получения выплаты не нужно было подавать никакие заявления и обращения. Родители, усыновители и опекуны, которые получили аналогичную выплату в июне, получили июльскую выплату автоматически, передавал RT.

Ранее сообщалось, что в Сети россияне создали петицию с просьбой выплатить семьям третье пособие в размере 10 тысяч рублей. Авторы отмечают, что предприятия и организации начинают постепенно возвращаться к работе. Тем не менее социально-экономическая ситуация все еще требует вмешательства.

По словам авторов петиции, сборы ребенка к 1 сентября в школу обходятся в среднем в 20 тыс. рублей, и «уже сегодня многие боятся, что придется залазить в кредиты».